Sabah.com.tr
28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları
14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları
31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı
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SEÇİM SONUÇLARI
2024
PARTİ
AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
DEM PARTİ
YENİDEN REFAH
BBP
TİP
ZAFER PARTİSİ
MEMLEKET
SOL PARTİ
ANAP
DSP
TKP
ABP
HKP
TKH
BTP
GELECEK
YTP
EMEP
HÜDA PAR
HAK-PAR
OCAK
AB PARTİ
DP
GBP
MİLLET
MİLLİ YOL
AP
GENÇPARTİ
ADP
DEVA PARTİSİ
SAADET
VATAN
BGMSZ
ADAYLAR
KISALTMA
AB PARTİ
GENEL BAŞKAN
İrfan Uzun
KURULUŞ TARİHİ
06/06/2018
AB PARTİ
TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
Kazandığı Büyükşehir Sayısı
0
Kazandığı İl Sayısı
0
Kazandığı İlçe Sayısı
0
Kazandığı Belde Sayısı
0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0
0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE
ADAY
OY
ORAN
Çukurca
Açılan Sandık Oranı
%0
0
%0
Detay
Derecik
Açılan Sandık Oranı
%0
0
%0
Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı
%0
0
%0
Detay
Şemdinli
Açılan Sandık Oranı
%0
0
%0
Detay
Yüksekova
Açılan Sandık Oranı
%0
0
%0
Detay
BELDELER
ADAY
OY
ORAN
Büyükçiftlik
Açılan Sandık Oranı
%0
0
%0
Detay
Durankaya
Açılan Sandık Oranı
%0
0
%0
Detay
Esendere
Açılan Sandık Oranı
%0
0
%0
Detay