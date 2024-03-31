|İLÇE
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Akıncılar
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Altınyayla
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Divriği
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Doğanşar
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Gemerek
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Gölova
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Gürün
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Hafik
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İmranlı
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Kangal
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Koyulhisar
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Merkez
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Suşehri
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Şarkışla
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Ulaş
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Yıldızeli
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Zara
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Cemel
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Çepni
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Deliilyas
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Güneykaya
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Gürçayır
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Sızır
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Yıldız
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