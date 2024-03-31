|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Enez
Açılan Sandık Oranı %0
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Havsa
Açılan Sandık Oranı %0
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İpsala
Açılan Sandık Oranı %0
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Keşan
Açılan Sandık Oranı %0
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Lalapaşa
Açılan Sandık Oranı %0
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Meriç
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Süloğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Uzunköprü
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Beğendik
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Esetçe
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırcasalih
Açılan Sandık Oranı %0
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Küplü
Açılan Sandık Oranı %0
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Subaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenikarpuzlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenimuhacir
Açılan Sandık Oranı %0
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