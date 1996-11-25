EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Beytüşşebap
Açılan Sandık Oranı %0
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Cizre
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Güçlükonak
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İdil
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Merkez
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Silopi
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Uludere
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BELDELER ADAY OY ORAN
Balveren
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Başverimli
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Çalışkan
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Fındık
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Görümlü
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Hilal
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Karalar
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Kasrik
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Kumçatı
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Sırtköy
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Şenoba
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Uzungeçit
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