|İLÇE
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|OY
|ORAN
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Ağaçören
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Eskil
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Güzelyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Ortaköy
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Sarıyahşi
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Sultanhanı
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Bağlıkaya
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Demirci
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Eşmekaya
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Gülpınar
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Helvadere
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Ihlara
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Sağlık
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Saratlı
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Selime
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Taşpınar
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Topakkaya
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Yenikent
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Yeşilova
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Yeşiltepe
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