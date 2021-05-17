|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Babaeski
Açılan Sandık Oranı %0
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Demirköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Kofçaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Lüleburgaz
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Pehlivanköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Pınarhisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Vize
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Ahmetbey
Açılan Sandık Oranı %0
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Alpullu
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Büyükkarıştıran
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Büyükmandıra
Açılan Sandık Oranı %0
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Çakıllı
Açılan Sandık Oranı %0
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Evrensekiz
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İğneada
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İnece
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Karahalil
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Kavaklı
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Kaynarca
Açılan Sandık Oranı %0
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Kıyıköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Üsküp
Açılan Sandık Oranı %0
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