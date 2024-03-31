|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Alaplı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaycuma
Açılan Sandık Oranı %0
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Devrek
Açılan Sandık Oranı %0
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Ereğli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gökçebey
Açılan Sandık Oranı %0
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Kilimli
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Kozlu
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
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Bakacakkadı
Açılan Sandık Oranı %0
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Beycuma
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Çatalağzı
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Çaydeğirmeni
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Elvanpazarcık
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Filyos
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Gelik
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Gülüç
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Gümeli
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Kandilli
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Karaman
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Karapınar
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Muslu
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Nebioğlu
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Ormanlı
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Perşembe
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Saltukova
Açılan Sandık Oranı %0
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