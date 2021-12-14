|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Beytüşşebap
Açılan Sandık Oranı %0
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Cizre
Açılan Sandık Oranı %0
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Güçlükonak
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İdil
Açılan Sandık Oranı %0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Silopi
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Uludere
Açılan Sandık Oranı %0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Balveren
Açılan Sandık Oranı %0
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Başverimli
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Çalışkan
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Fındık
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Görümlü
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Hilal
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Karalar
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Kasrik
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Kumçatı
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Sırtköy
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Şenoba
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Uzungeçit
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