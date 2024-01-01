MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM ŞAHİN 0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY ÖZKAYA 0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
SITKI KEÇECİ 0 %0 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET TURHAL 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT KARAGÖZ 0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN ELİK 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ EROL 0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL RÜŞTÜ AKGÜN 0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM BALTA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL CANGÜL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN MOR 0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ERER 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM KARAEL 0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ ÇETİN 0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL BAYRAK 0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
SABAHADDİN USLU 0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM BARTIN 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÜNLÜ 0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
VEDAT SOYDAŞ 0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
MERVE DURAN 0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MUDURLU 0 %0 Detay