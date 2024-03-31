|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Atkaracalar
Açılan Sandık Oranı %0
|Ali Rıza Küçükkutlu
|0
|%0
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Bayramören
Açılan Sandık Oranı %0
|Halil Muratoğlu
|0
|%0
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Çerkeş
Açılan Sandık Oranı %0
|Nurullah Öztürk
|0
|%0
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Eldivan
Açılan Sandık Oranı %0
|Alpaslan Aşlar
|0
|%0
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Ilgaz
Açılan Sandık Oranı %0
|Ayşenur Bulamaçcı
|0
|%0
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Kızılırmak
Açılan Sandık Oranı %0
|Erol Şentürk
|0
|%0
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Korgun
Açılan Sandık Oranı %0
|Hasan Hüseyin Kozan
|0
|%0
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Kurşunlu
Açılan Sandık Oranı %0
|Şerafettin Uslu
|0
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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Orta
Açılan Sandık Oranı %0
|Ömer Bezci
|0
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Şabanözü
Açılan Sandık Oranı %0
|Ahmet Gümüş
|0
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Yapraklı
Açılan Sandık Oranı %0
|Ömer Güngör
|0
|%0
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