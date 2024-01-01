MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DEMİRCİ 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
ERMAN İSMAİL ERBAŞ 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
AYBİKE ŞİMŞEK 0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
BEDİR ADIYAMAN 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT YÖRÜK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÖZGÜVEN 0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR ÖZER SER 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
TANER KARLIDAĞ 0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALPEREN GÜLER 0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %0
KÜRŞAD KASTAMONİ 0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK KORKUT 0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GÜLMEZ 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay