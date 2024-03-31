|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Kelkit
Açılan Sandık Oranı %0
|Birol Toğlu
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Köse
Açılan Sandık Oranı %0
|Turgay Kesler
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Kürtün
Açılan Sandık Oranı %0
|Enver Şen
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Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
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Şiran
Açılan Sandık Oranı %0
|Mutlu Özel
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Torul
Açılan Sandık Oranı %0
|Evren Evrim Özdemir
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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Arzularkabaköy
Açılan Sandık Oranı %0
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Deredolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Gümüşgöze
Açılan Sandık Oranı %0
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Öbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Özkürtün
Açılan Sandık Oranı %0
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Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
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Ünlüpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilbük
Açılan Sandık Oranı %0
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