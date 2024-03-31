MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
Kelkit
Açılan Sandık Oranı %0
Birol Toğlu 0 %0 Detay
Köse
Açılan Sandık Oranı %0
Turgay Kesler 0 %0 Detay
Kürtün
Açılan Sandık Oranı %0
Enver Şen 0 %0 Detay
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Şiran
Açılan Sandık Oranı %0
Mutlu Özel 0 %0 Detay
Torul
Açılan Sandık Oranı %0
Evren Evrim Özdemir 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
Arzularkabaköy
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Deredolu
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Gümüşgöze
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Öbektaş
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Özkürtün
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Söğütlü
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Ünlüpınar
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Yeşilbük
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay