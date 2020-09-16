OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Ağaçören
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Eskil
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Gülağaç
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Güzelyurt
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Merkez
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Ortaköy
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Sarıyahşi
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Sultanhanı
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BELDELER ADAY OY ORAN
Bağlıkaya
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Demirci
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Eşmekaya
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Gülpınar
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Helvadere
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Ihlara
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Sağlık
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Saratlı
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Selime
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Taşpınar
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Topakkaya
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Yenikent
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Yeşilova
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Yeşiltepe
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