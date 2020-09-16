|İLÇE
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Ayvacık
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Bayramiç
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Biga
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Bozcaada
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Çan
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Eceabat
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Ezine
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Gelibolu
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Gökçeada
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Lapseki
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Merkez
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Yenice
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|BELDELER
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|OY
|ORAN
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Çardak
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Evreşe
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Geyikli
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Gümüşçay
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Kalkım
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Karabiga
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Kavakköy
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Kepez
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Küçükkuyu
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Terzialan
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Umurbey
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