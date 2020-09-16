OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Enez
Açılan Sandık Oranı %0
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Havsa
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İpsala
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Keşan
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Lalapaşa
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Meriç
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Merkez
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Süloğlu
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Uzunköprü
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BELDELER ADAY OY ORAN
Beğendik
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Esetçe
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Kırcasalih
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Küplü
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Subaşı
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Yenikarpuzlu
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Yenimuhacir
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