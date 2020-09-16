OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Alaplı
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Çaycuma
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Devrek
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Ereğli
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Gökçebey
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Kilimli
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Kozlu
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Merkez
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BELDELER ADAY OY ORAN
Bakacakkadı
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Beycuma
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Çatalağzı
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Çaydeğirmeni
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Elvanpazarcık
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Filyos
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Gelik
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Gülüç
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Gümeli
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Kandilli
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Karaman
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Karapınar
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Muslu
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Nebioğlu
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Ormanlı
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Perşembe
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Saltukova
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