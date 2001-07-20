|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Atkaracalar
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Bayramören
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Çerkeş
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Eldivan
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Ilgaz
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Kızılırmak
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Korgun
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Kurşunlu
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Merkez
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Orta
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Şabanözü
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Yapraklı
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