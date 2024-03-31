|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
Almus
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Artova
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Başçiftlik
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Erbaa
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Merkez
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Niksar
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Pazar
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Reşadiye
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Sulusaray
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Turhal
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Zile
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
Akarçay Görümlü
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Ataköy
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Baydarlı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Bereketli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Bozçalı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Cimitekke
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Çamlıbel
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Çat
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Çevreli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Demircili
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Emirseyit
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Gökal
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Gökçeli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Gölgeli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Gürçeşme
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Güryıldız
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Hasanşeyh
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Hatipli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Karayaka
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Kınık
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Serenli
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Şenyurt
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Tanoba
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Üzümören
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Yazıcık
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Yolkonak
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay