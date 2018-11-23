Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Ayvacık
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Bayramiç
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Biga
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Bozcaada
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Çan
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Eceabat
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Ezine
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Gelibolu
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Gökçeada
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Lapseki
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Merkez
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Yenice
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BELDELER ADAY OY ORAN
Çardak
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Evreşe
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Geyikli
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Gümüşçay
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Kalkım
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Karabiga
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Kavakköy
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Kepez
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Küçükkuyu
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Terzialan
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Umurbey
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