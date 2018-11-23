Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
Babaeski
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Demirköy
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Kofçaz
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Lüleburgaz
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Merkez
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Pehlivanköy
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Pınarhisar
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Vize
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BELDELER ADAY OY ORAN
Ahmetbey
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Alpullu
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Büyükkarıştıran
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Büyükmandıra
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Çakıllı
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Evrensekiz
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İğneada
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İnece
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Karahalil
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Kavaklı
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Kaynarca
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Kıyıköy
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Üsküp
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