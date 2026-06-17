Gözlerinden öpüyorum morallerini bozmasınlar

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da moraller oldukça bozuldu… Futbolculardan teknik heyete, yönetimden kampı takip eden basın mensuplarına kadar bu yenilgi herkesin yüzüne bir hüzün çökmesine neden oldu. Ancak kara bulutları dağıtacak mesaj, Türkiye'den ulaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, organizasyonu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak gönderdiği mesaj TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından takıma iletildi.

Avustralya yenilgisinin ardından teknik direktör Montella ve oyuncularla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, sözlerine Cumhurbaşkanı'nın, Spor Bakanı Bak aracılığıyla gönderdiği mesajla başladı. Hacıosmanoğlu, "Sayın bakanımız Osman Aşkın Bak iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Hepinizin gözlerinden öpüyor. 'Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İyi mücadele ettiler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yolumuza devam ederiz' demiş" deyince takımdaki futbolcular büyük moral buldu. Kasvetli hava az da olsa dağıldı.





SONRAKİ MAÇTA TELAFİ EDECEĞİZ

A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır ve stoper Samet Akaydin, dün gece basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımdaki arkadaşlık ortamının iyi olmadığı şeklindeki dedikodulara tepki gösteren Samet, "Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı.

Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım. Avustralya maçı bizi yıldırmadı, daha çok güçlendirdi. Bunun farkını Paraguay maçında hissettireceğiz" dedi. Uğurcan ise "Avustralya maçını çok kazanmak istedik, belki sahaya yansımadı. Ama takımın şu an morali iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final diyebileceğimiz iki maç kaldı. Bunları kazanıp ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz. Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor" ifadelerini kullandı.