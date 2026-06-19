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Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:02 Son Güncelleme: 19.06.2026 17:14

Fenerbahçe transferi açıkladı!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe transferi açıkladı!
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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.

1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde Başkanımız Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin de yer aldı. Vedat Muriqi'ye 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe transferi açıkladı!
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