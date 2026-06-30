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Giriş Tarihi: 30.06.2026 20:12 Son Güncelleme: 30.06.2026 20:14

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi.

UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza
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UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği sebebiyle 7 milyon euro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: CFCB Birinci Dairesi, Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, OGC Nice, RC Strasbourg, AEK Atina, ACF Fiorentina ve Fenerbahçe SK kulüplerinin, 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını %70'in üzerinde bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiklerine karar verdi. Bunun sonucund, her kulübe, belirlenen sınırın üzerindeki yüzde puanları ve kulübün kadro maliyetindeki aşımın büyüklüğüyle orantılı olarak hesaplanan bir para cezası verildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
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