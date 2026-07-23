Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan’dan yabancı kuralı açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralının değişmeyeceğini söyledi.

"KURALDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Doğan, "Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi.

Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör