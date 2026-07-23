Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:35 Son Güncelleme: 23.07.2026 16:48

Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de yabancı kuralına dair, "Yabancı kuralında değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan’dan yabancı kuralı açıklaması!
  • ABONE OL

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralının değişmeyeceğini söyledi.

"KURALDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Doğan, "Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi.

Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #KULÜPLER BİRLİĞİ #ERTUĞRUL DOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA