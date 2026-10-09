CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapılıyor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Kuraya, ikinci eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sakaryaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol Kulübü
GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları AŞ
Etimesgut SK - Gaziantep FK
SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor