Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapılıyor
Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:00 Son Güncelleme: 09.10.2026 11:18

CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapılıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapılıyor
  • ABONE OL

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Kuraya, ikinci eleme turunu geçecek 31 takım ve bu turdan itibaren katılacak 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katılacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de oynanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE EŞLEŞMELER

Sakaryaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol Kulübü

GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları AŞ

Etimesgut SK - Gaziantep FK

SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA