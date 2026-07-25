CANLI | Çin – Türkiye: Filenin Sultanları final için parkede!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşılaşıyor. Milliler mücadeleyi kazanması halinde finale yükselecek.
CANLI: 3. SET
ÇİN: 4
TÜRKİYE: 4
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1. SET SONUCU
Çin 21 - 25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU
Çin 15 - 25 TÜRKİYE
Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başladı.
Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.
Finale kalmak isteyen Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini de sürdürmek istiyor.