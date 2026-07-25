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Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:28 Son Güncelleme: 25.07.2026 15:33

CANLI | Çin – Türkiye: Filenin Sultanları final için parkede!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | Çin – Türkiye: Filenin Sultanları final için parkede!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşılaşıyor. Milliler mücadeleyi kazanması halinde finale yükselecek.

CANLI: 3. SET

ÇİN: 4

TÜRKİYE: 4

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1. SET SONUCU

Çin 21 - 25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU

Çin 15 - 25 TÜRKİYE

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başladı.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Finale kalmak isteyen Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini de sürdürmek istiyor.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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CANLI | Çin – Türkiye: Filenin Sultanları final için parkede!
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