Trend Galeri Trend Spor AY-YILDIZLILAR DÜNYA KUPASI'NDA! Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AY-YILDIZLILAR DÜNYA KUPASI'NDA! Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Amerika sınavı için heyecan artıyor. Grup aşamasındaki kritik mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın detayları araştırılmaya devam ederken, A Milli Takım'ın performansı merak konusu oldu. Peki, Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 14.06.2026 12:01
AY-YILDIZLILAR DÜNYA KUPASI’NDA! Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki en önemli maçlarından birinde ABD ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Turnuvanın ev sahibi ekiplerinden biriyle oynanacak mücadele yoğun ilgi görüyor. İşte milli takımın maç takvimi ile ilgili ayrıntılar...

AY-YILDIZLILAR DÜNYA KUPASI’NDA! Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE – ABD MAÇI TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU!

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik karşılaşmalarından biri olan Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri mücadelesinin programı netleşti.

Turnuvada son 16 turuna yükselme hesaplarını doğrudan etkilemesi beklenen karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, güçlü rakibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

AY-YILDIZLILAR DÜNYA KUPASI’NDA! Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye – ABD maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AY-YILDIZLILAR DÜNYA KUPASI’NDA! Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye – ABD karşılaşması, diğer grup maçlarında olduğu gibi futbolseverlerle TRT1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak buluşacak. Maç, izleyiciler tarafından televizyon başından anbean takip edilebilecek.

SON DAKİKA