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AY-YILDIZLILAR DÜNYA KUPASI'NDA! Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AY-YILDIZLILAR DÜNYA KUPASI'NDA! Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Amerika sınavı için heyecan artıyor. Grup aşamasındaki kritik mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın detayları araştırılmaya devam ederken, A Milli Takım'ın performansı merak konusu oldu. Peki, Türkiye Amerika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 12:01