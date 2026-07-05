TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda!

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında içimizi ferahlatacak, kış aylarında ise tatlı krizlerimizin kurtarıcısı olacak en lezzetli kaçamak şüphesiz dondurmalar ve donmuş tatlılar. Dünya genelindeki geleneksel lezzetleri ve kullanıcı oylarını derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi Donmuş Tatlıları" listesini yayınladı. İtalya'dan Peru'ya, İngiltere'den Türkiye'ye uzanan bu lezzet haritasında, geleneksel Türk dondurması da kendine üst sıralarda yer buldu.