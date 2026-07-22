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ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

ABD medyası, Türkiye'nin askeri gücü, yerli savunma sanayisi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir konuma yükseldiğini belirtti. Ankara'nın stratejik değerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağı vurgulandı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 13:58
ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

ABD merkezli Eurasia Review, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolünü ele alan kapsamlı analizinde, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ankara'nın İttifak açısından öneminin yalnızca coğrafi konumundan ibaret olmadığını vurguladı.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

"NATO'NUN GELECEĞİNDE BELİRLEYİCİ ÜLKE"

Analizde, Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayisindeki atılımları ve diplomatik etkisi sayesinde NATO'nun geleceğinde belirleyici ülkelerden biri haline geldiği ifade edildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

"KARADENİZ DENGESİ TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

Analizde, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'i yeniden Avrupa güvenliğinin merkezine taşıdığı belirtildi.

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ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türk Boğazları'nı kontrol eden Türkiye'nin, Karadeniz'e giriş çıkışları düzenleyebilen tek NATO ülkesi olduğuna dikkat çekildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

Ankara'nın savaşın başlamasının ardından Montrö hükümlerini uygulayarak savaşan tarafların savaş gemilerine geçiş kısıtlaması getirmesinin, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasını önleyen kritik adımlardan biri olduğu değerlendirildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

"NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARINDAN BİRİ"

Eurasia Review analizinde, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük daimi ordusuna sahip olduğu hatırlatılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar, barışı koruma görevleri ve NATO misyonlarında edindiği tecrübenin İttifak için büyük avantaj sağladığı ifade edildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

Analizde, NATO'nun hızlı reaksiyon ve caydırıcılık kabiliyetine daha fazla önem verdiği yeni dönemde Türkiye'nin operasyonel deneyiminin stratejik değer taşıdığı vurgulandı.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

"TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ AĞIRLIĞI ARTTI"

Analizde son yıllarda Türk savunma şirketlerinin geliştirdiği yerli ve milli savunma teknolojilerinin Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını artırdığı belirtildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

Özellikle insansız hava araçları, hassas güdümlü mühimmatlar ve elektronik harp teknolojilerinde Türkiye'nin elde ettiği başarıların, modern savaşın ihtiyaçlarına doğrudan karşılık verdiği ifade edildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

Bu gelişmelerin Türkiye'yi yalnızca kendi güvenliğini sağlayan değil, NATO'nun teknolojik dönüşümüne katkı sunan önemli bir aktör konumuna taşıdığı kaydedildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

"ARABULUCULUK ROLÜ KÜRESEL GÜVENLİĞE KATKI SAĞLADI"

Analizde Türkiye'nin savaş boyunca hem Ukrayna hem de Rusya ile diyalog kanallarını açık tutmasının Ankara'ya benzersiz bir diplomatik rol kazandırdığı ifade edildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile iletişimini sürdürdüğü, Karadeniz Tahıl Girişimi gibi kritik diplomatik süreçlerde arabulucu rolü üstlenerek bölgesel ve küresel güvenliğe önemli katkı sağladığı vurgulandı.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

"TÜRKİYE'NİN DEĞERİ DAHA DA ARTACAK"

Eurasia Review analizinin sonuç bölümünde ise NATO'nun önümüzdeki yıllarda askeri caydırıcılığın yanı sıra savunma sanayisi, teknoloji, dayanıklılık ve bölgesel ortaklıklara daha fazla ağırlık vereceği belirtildi.

ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke

Bu süreçte Türkiye'nin sahip olduğu askeri güç, gelişen savunma sanayisi, stratejik konumu ve diplomatik esnekliği sayesinde İttifak'ın en kritik ülkelerinden biri olmaya devam edeceği değerlendirilirken, Ankara'nın öneminin artık yalnızca bulunduğu coğrafyadan değil, NATO'ya sunduğu somut katkılardan kaynaklandığı ifade edildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #NATO #TÜRKİYE