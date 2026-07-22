Trend
Galeri
Trend Dünya
ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke
ABD basını Ankara’nın NATO’daki yükselişini yazdı: Türkiye İttifak’ın geleceğinde kilit ülke
ABD medyası, Türkiye'nin askeri gücü, yerli savunma sanayisi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir konuma yükseldiğini belirtti. Ankara'nın stratejik değerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağı vurgulandı.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 13:58