ABD ile İran arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar ve dikkat çeken askeri açıklamalarla tansiyon giderek yükseliyor. İran Ordusu, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının füze saldırısıyla vurularak hasar gördüğünü ve acil iniş yapmak zorunda kaldığını öne sürdü. İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklarken deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinin alev aldığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ekonomik savaşın zorluklarına dikkat çekerken, ABD Başkanı Trump'tan da dün gece anlaşma açıklaması yapmıştı. İşte ABD-İran arasında yaşanan son gelişmeler...