ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa değinen Pezeşkiyan, ülkesinin eşit olmayan ve adaletsiz bir savaşın içinde olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, "Eşit olmayan, adaletsiz bir savaşın içindeyiz ve bir grup zorba, zalim ve baskıcı ülkemizi devirmeyi amaçlıyor, ancak halk buna izin vermedi. Güvenlik güçlerimiz güçlü bir şekilde karşılık verdi. Siz yatırımcılar ve üreticiler düşmanı hayal kırıklığına uğrattınız." dedi.