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ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: “Oy pusulasında olsaydım kazanırdık”

ABD Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki gerçekleşen ara seçim sonuçları netleşmeye başladı. Gelen ilk sonuçlara göre Demokratlar ezici bir sonuçla seçim yarışını önde götürüyor. Gözler ara seçimlerde büyük bir fark yiyen ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Trump seçimlerle ilgili olarak; "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 07:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 08:03
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yaşanan Temsilciler Meclisi ve Senato yarışında Demokratlar ezici bir üstünlükle seçimi önde götürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeye ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

59 MİLYONDAN FAZLA AMERİKALI ERKEN OY KULLANDI

Seçimlere yoğun katılım dikkat çekti. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre, 59 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oyunu kullandı. ABD genelinde seçim merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, seçmenlerin kararında ekonomi, hayat pahalılığı, göçmenlik politikaları, İran savaşı ve Trump yönetiminin uygulamaları öne çıktı. İlk sandık çıkış anketleri, ekonomi ve Amerikan demokrasisinin geleceğinin seçmenlerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ortaya koydu.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

TRUMP SEÇİM SONUÇLARINI BEYAZ SARAY'DAN TAKİP EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim gecesini Beyaz Saray'da geçirdiği bildirildi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim yayınlarını Fox News üzerinden takip ettiğini belirtti. Beyaz Saray programına göre Trump'ın saat 19.00 sıralarında Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda düzenlenecek seçim gecesi etkinliğine katılması planlandı.

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ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

DEMOKRATLAR SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 143, Cumhuriyetçiler 86 sandalye kazandı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 143, Cumhuriyetçiler ise 86 sandalye elde etti.

Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.

Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 7 sandalye Demokratlara geçti. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

SENATO'DA DEMOKRATLAR 15, CUMHURİYETÇİLER 7 SANDALYE KAZANDI

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Senatodaki sandalye dağılımı büyük oranda belli oldu. Demokratlar 51, Cumhuriyetçiler 39.

Bu sonuçlara göre Demokratlar 51 sandalyeye ulaşarak Kongrenin üst kanadı olan Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

Demokratlar Kuzey Carolina, Güney Carolina, Texas, Ohio, Kansas ve Iowa eyaletlerindeki Senato sandalyelerini Cumhuriyetçilerden geri alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla Demokratlar, şu ana kadarki seçim sonuçlarına göre 6 eyalette Cumhuriyetçilerin elindeki Senato koltuklarını geri almış oldu.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

100 sandalyeye sahip Senatoda 51'e ulaşarak burada çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yasama gücünün kontrolü anlamında önemli bir avantajı yeniden sağlamış oldu.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

"DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeye ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimlerine ilişkin New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

Demokratların önde götürdüğü seçimlere ilişkin Trump, "bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu" ve Demokratlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

TRUMP: "GEREKİRSE DEMOKRATLARIN YÖNETTİĞİ ŞEHİRLERE ULUSAL MUHAFIZ BİRLİKLERİNİ GÖNDERECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

ABD Başkanı, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." dedi.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.

Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini öne sürdü.

Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikleri ile federal ajanları görevlendirmişti.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık

NEW YORK'TA OY KULLANMA SIRASINDA TEKNİK AKSAKLIKLAR

Seçim günü bazı eyaletlerde teknik sorunlar da yaşandı. New York'un Westchester County bölgesinde oy pusulalarını tarayan cihazlarda arızalar meydana geldi. New York Başsavcısı Letitia James, seçmenlerin oy kullanmaya devam edebileceğini ve kullanılan oyların sayılacağını açıkladı. Florida'da ise şiddetli yağış ve sel nedeniyle bazı oy verme merkezlerinin yerleri değiştirildi.

ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: Oy pusulasında olsaydım kazanırdık
#DONALD TRUMP #ABD BAŞKANI