ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: “Oy pusulasında olsaydım kazanırdık”

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 143, Cumhuriyetçiler ise 86 sandalye elde etti.

Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.

Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 7 sandalye Demokratlara geçti. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.



