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ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: “Oy pusulasında olsaydım kazanırdık”
ABD seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu! Trump’tan ilk açıklama geldi: “Oy pusulasında olsaydım kazanırdık”
ABD Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki gerçekleşen ara seçim sonuçları netleşmeye başladı. Gelen ilk sonuçlara göre Demokratlar ezici bir sonuçla seçim yarışını önde götürüyor. Gözler ara seçimlerde büyük bir fark yiyen ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Trump seçimlerle ilgili olarak; "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 08:03