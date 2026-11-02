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ABD'de gözler kritik seçimde: Kongre'de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington'da neleri değiştirecek?
ABD'de gözler kritik seçimde: Kongre'de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington'da neleri değiştirecek?
ABD siyasetinde gözler 3 Kasım'daki kritik seçime çevrildi. Cumhuriyetçiler Kongre'deki çoğunluklarını kaybetmemek, Demokratlar ise yönetim üzerindeki etkilerini artırmak için mücadele ederken seçim sonuçlarının Washington'daki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 12:32