Trend Galeri Trend Dünya ABD'de gözler kritik seçimde: Kongre'de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington'da neleri değiştirecek?

ABD'de gözler kritik seçimde: Kongre'de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington'da neleri değiştirecek?

ABD siyasetinde gözler 3 Kasım'daki kritik seçime çevrildi. Cumhuriyetçiler Kongre'deki çoğunluklarını kaybetmemek, Demokratlar ise yönetim üzerindeki etkilerini artırmak için mücadele ederken seçim sonuçlarının Washington'daki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.

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Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 02.11.2026 12:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 12:32
ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından dört yıllık görev süresinin ortasında gerçekleştirilen ara seçimler için geri sayım başladı.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR KARŞI KARŞIYA

3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Amerikan halkı, ülkenin yasama organı Kongre'nin geleceğini belirleyecek.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti, Kongre'deki sandalye dağılımı için yarışacak.

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ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Seçim sonuçları, Trump yönetiminin görev süresinin kalan iki yılında yasama faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği açısından da önem taşıyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

ABD'DE ARA SEÇİM NEDİR?

ABD'de ara seçimler, ABD Başkanı'nın dört yıllık görev süresinin yaklaşık iki yılının tamamlanmasının ardından düzenleniyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Başkanlık seçimlerinden farklı olarak bu oylamada ülkenin devlet başkanı değil, Kongre üyeleri ve eyaletlerdeki çeşitli yöneticiler belirleniyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Ara seçimler, Amerikan siyasi sisteminde yasama ve yürütme arasındaki güç dengesinin yeniden şekillenmesini sağlıyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Seçmenler, Kongre'deki temsilcilerini yenileyerek ABD Başkanı'nın politikalarının yasama organındaki desteğini de etkileyebiliyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

KONGRE'DEKİ SANDALYELER İÇİN YARIŞACAKLAR

ABD Kongresi, Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki ayrı kanattan oluşuyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Federal yasaların kabul edilmesi için her iki kanadın da onayı gerekiyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

3 Kasım'daki seçimlerde:

  • Temsilciler Meclisi: Meclisteki 435 sandalyenin tamamı için seçim yapılacak. Cumhuriyetçiler mevcut çoğunluklarını korumaya çalışırken Demokratların kontrolü ele geçirmek için net dört sandalye kazanması gerekiyor.
ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?
  • Senato: 100 sandalyeli Senatonun 35 üyeliği için seçmenler oy kullanacak. Cumhuriyetçiler 53, Demokratlar ve onlarla birlikte hareket eden bağımsız senatörler ise toplam 47 sandalyeye sahip. Demokratların çoğunluğu elde edebilmesi için dört sandalye kazanması gerekiyor.
ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?
  • Valilikler: 36 eyalet ve üç ABD bölgesinde olmak üzere toplam 39 valilik için seçim düzenlenecek.
ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Bunların yanı sıra eyalet meclisleri ve yerel yönetimlerdeki çeşitli görevler için de oy kullanılacak.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

CUMHURİYETÇİLER MEVCUT ÇOĞUNLUĞU KORUMAK İSTİYOR

Seçimlerin en önemli mücadele alanını Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki Kongre yarışı oluşturuyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki çoğunluklarını koruyarak yasama faaliyetlerinde etkili konumlarını sürdürmeyi hedefliyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Demokratlar ise özellikle Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirerek Kongre'deki ağırlıklarını artırmak istiyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Kongre'de çoğunluğu elinde bulunduran parti, yasa tekliflerinin kabul edilmesi ve federal yönetimin çalışmalarının denetlenmesi gibi konularda önemli avantaj elde ediyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

SEÇİMİN SONUCU ABD YÖNETİMİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Ara seçimlerin sonuçları, ABD'de başkanlık görevini yürüten Donald Trump'ın kalan iki yıllık döneminde yönetimin çalışma koşullarını doğrudan etkileyebilecek.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluklarını koruması, yönetimin yasa tekliflerini hayata geçirmesini kolaylaştırabilecek.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Demokratların Temsilciler Meclisi veya Senatoda çoğunluğu elde etmesi durumunda ise yasama süreçlerinde partiler arasında daha fazla uzlaşma sağlanması gerekebilecek.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Bu nedenle 3 Kasım'daki seçimler yalnızca Kongre üyelerinin belirlenmesi açısından değil, ABD'nin önümüzdeki iki yıllık siyasi ve yönetim gündeminin şekillenmesi bakımından da önem taşıyor.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD genelinde oy verme işlemi 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Ancak seçim sonuçlarının aynı gece kesinleşmesi garanti değil.

ABD’de gözler kritik seçimde: Kongre’de güç mücadelesi kızışıyor! Sandıktan çıkan sonuç Washington’da neleri değiştirecek?

Özellikle birbirine yakın geçen yarışlarda posta yoluyla kullanılan oyların sayılması, yeniden sayım işlemleri ve olası hukuki itirazlar nedeniyle sonuçların kesinleşmesi zaman alabiliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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