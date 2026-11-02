ABD’de özel jet yerleşim bölgesine füze gibi düştü! 9 kişinin öldüğü kazada pilotun son sözleri ortaya çıktı

BÖLGEDE ŞİDDETLİ FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI VARDI



Kazanın meydana geldiği saatlerde Florida'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına hücrelerinin etkili olduğu belirlendi. Uçağın ani irtifa kaybından birkaç dakika önce daha güçlü bir fırtına hücresinden geçtiği kaydedildi. Uçuşun gerçekleştiği bölgede, ABD Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration - FAA) tarafından havacılık faaliyetleri için yayımlanan ve şiddetli gök gürültülü fırtına gibi tehlikeli meteorolojik koşulları bildiren konvektif SIGMET uyarısı bulunuyordu.



