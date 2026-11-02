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ABD'de özel jet yerleşim bölgesine füze gibi düştü! 9 kişinin öldüğü kazada pilotun son sözleri ortaya çıktı
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine füze gibi düştü! 9 kişinin öldüğü kazada pilotun son sözleri ortaya çıktı
ABD'nin Florida eyaletinde Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel uçağın yerleşim bölgesine düşerek alev alması sonucu uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti. Pilotun kazadan saniyeler önce buzlanma ve türbülans bildirdiği, ardından uçağın kontrolsüz şekilde irtifa kaybetmesi üzerine acil yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Florida Valisi Ron DeSantis, kazayı "Sanki bir füze düşüyordu" sözleriyle anlatırken, bölgede yaklaşık 600 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 07:58
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 08:00