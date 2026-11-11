AB’den teknoloji devlerine tarihi yaptırım: Dijitaldeki ‘karanlık kalıplar’ bitecek! ‘Bağımlılık Yapan’ özellikler yasaklanıyor

Oyunlarda kullanılan sanal para birimlerinin gerçek para karşılığının açıkça gösterilmesi ve çocukların hesaplarında bu para birimlerinin varsayılan olarak kapalı tutulması planlanıyor. Ebeveyn onayı bulunması halinde bu özelliklerin kullanılmasına izin verilebilecek.

Değişken ödül sistemlerinde, oyuncuların karşılaşabilecekleri ödüllerin kazanılma olasılıklarının da açıklanması gerekecek.

Pocket Gamer'a göre yetişkin kullanıcılar da aşırı veya kompulsif kullanımı teşvik eden bazı oyun özelliklerini kapatabilecek.