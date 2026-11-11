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AB’den teknoloji devlerine tarihi yaptırım: Dijitaldeki ‘karanlık kalıplar’ bitecek! ‘Bağımlılık Yapan’ özellikler yasaklanıyor
AB’den teknoloji devlerine tarihi yaptırım: Dijitaldeki ‘karanlık kalıplar’ bitecek! ‘Bağımlılık Yapan’ özellikler yasaklanıyor
Dijital dünyanın kontrolsüz sömürü düzenine Avrupa'dan ağır darbe geliyor. Kullanıcıları bağımlılığa sürükleyen algoritmalar, çocukların cebini hedef alan oyun tuzakları ve tüketiciyi alışverişe zorlayan karanlık yöntemler mercek altına alınıyor. Teknoloji devlerini milyarlarca avroluk cezalar bekliyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 10:18