SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

Son Dakika: ABD merkezli Axios'a göre Trump yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların uzun vadede askeri operasyonlardan daha etkili olacağı görüşünde. Washington, yaptırımlar nedeniyle İran'da benzin kıtlığı ve finansal krizin derinleştiğini savunurken, Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılmasını istediği belirtiliyor. Taraflar ateşkesi kalıcı hale getirmek için arabulucular eşliğinde diplomatik temaslarını sürdürürken, ABD yönetimi hem ekonomik baskıyı artırmayı hem de gerektiğinde askeri seçeneği masada tutmayı planlıyor.