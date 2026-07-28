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SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump'tan İran'ı köşeye sıkıştıracak hamle

Son Dakika: ABD merkezli Axios'a göre Trump yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların uzun vadede askeri operasyonlardan daha etkili olacağı görüşünde. Washington, yaptırımlar nedeniyle İran'da benzin kıtlığı ve finansal krizin derinleştiğini savunurken, Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılmasını istediği belirtiliyor. Taraflar ateşkesi kalıcı hale getirmek için arabulucular eşliğinde diplomatik temaslarını sürdürürken, ABD yönetimi hem ekonomik baskıyı artırmayı hem de gerektiğinde askeri seçeneği masada tutmayı planlıyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 14:10
SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

Axios'a göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların uzun vadede askeri operasyonlardan daha büyük sonuçlar doğurabileceğine inanıyor. Habere göre, Trump'ın İran'a yönelik ekonomik baskı stratejisi, son dönemde gerçekleştirilen bombardımanlardan daha az dikkat çekse de üst düzey ABD'li yetkililer yaptırımların Tahran rejimini daha fazla zorlayacağını değerlendiriyor.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

ABD istihbaratı ile açık kaynaklı raporlara işaret eden Axios, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan İran'da benzin kıtlığı da dahil olmak üzere ekonomik krizin derinleştiğini aktardı. Trump, hafta sonu İran'a yönelik ABD saldırılarını durdurmasının ardından pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın yeni bir anlaşmayı görüşmek üzere toplantı talebinde bulunduğunu öne sürdü. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağai bu iddiayı yalanladı.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

ATEŞKES İÇİN DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Axios'a göre taraflar, Umman, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmelerini sürdürüyor. Diplomatik çabalar, mevcut çatışmasızlık sürecini kalıcı bir ateşkese dönüştürmeyi hedefliyor. Habere göre görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri de Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin yeni bir düzenleme önerisi oldu. Söz konusu teklifin, İran ile Umman'a boğazdan geçen deniz trafiğinin yönetiminde belirli bir yetki ve potansiyel gelir sağlamasını öngördüğü belirtildi.

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SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

Habere göre İran, olası bir anlaşma kapsamında ABD tarafından yeniden saldırıya uğramayacağına ilişkin güvence talep ederken, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasını da istiyor. Trump yönetiminin ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleri nedeniyle ekonomik taviz verilmesine temkinli yaklaştığı ve Tahran'dan elinde kalan nükleer malzemeleri teslim etmesini talep ettiği belirtildi.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

"YAPTIRIMLAR İRAN EKONOMİSİNİ FELÇ EDİYOR"

ABD merkezli Axios'a göre üst düzey ABD'li yetkililer, yaptırımların ve ABD'nin deniz ablukasının İran'ı müzakere masasına oturtmasının tam kapsamlı bir bombardıman kampanyasına kıyasla daha uzun sürebileceğini kabul ediyor.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

Bir ABD'li yetkili, İran'da bankalara hücum riskinin oluştuğunu ve petrol zengini bir ülke olmasına rağmen benzin kıtlığı yaşandığını savunarak, "Savaş Bakanlığı'ndan çok Hazine Bakanlığı'ndan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

Habere göre ABD'li yetkililer, İran temsilcilerinin daha önce ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile yaptıkları görüşmelerde mali kaynaklara erişimin öncelikli taleplerinden biri olduğunu dile getirdiğini öne sürdü. Bir ABD'li yetkili, İran'ın ciddi finansman sıkıntısı yaşadığını iddia ederek, "Steve ve Jared'den para istiyorlar. Paraya çok ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

TRUMP YÖNETİMİ BASKIYI ARTIRIYOR

ABD merkezli Axios'a göre Trump yönetimi, yeniden uygulamaya koyduğu "azami baskı" politikası kapsamında İran'ın petrol ticareti, kayıt dışı bankacılık sistemi, silah tedarik ağları ve deniz taşımacılığı faaliyetlerini hedef alan 1.000'den fazla kişi, gemi ve uçağa yaptırım uyguladı.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

Trump, bombardımanın durdurulması kararını diplomasiye fırsat vermek amacıyla aldığını söyledi. Axios'un aktardığına göre bu karar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in özellikle hava savunma füzeleri olmak üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) mühimmat stokları üzerindeki baskıya ilişkin uyarısının ardından alındı.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

Bir ABD'li yetkili, "İran ekonomisini felç eden başarılı yaptırımlar ve saldırganlıklarına karşılık olarak 13 gün boyunca düzenlenen askeri operasyonların ardından İran'ın müzakere yoluyla anlaşmaya çalışması akıllıca olur. Aksi halde başlarına ne geleceğini biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

Bir başka ABD'li yetkili ise Trump yönetiminin hem askeri hem de ekonomik baskı araçlarını kullanabilecek durumda olduğunu belirterek, "Başkanın kazan-kazan seçeneği var. ABD bunu askeri olarak en geniş kapsamda yürütebilir. Aynı zamanda İran'ı felç edecek ekonomik yaptırımları da sürdürebilir." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ABD #WASHİNGTON #İRAN #TAHRAN