SON DAKİKA| ABD’nin yeni stratejisi ortaya çıktı! Trump’tan İran’ı köşeye sıkıştıracak hamle

ABD istihbaratı ile açık kaynaklı raporlara işaret eden Axios, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan İran'da benzin kıtlığı da dahil olmak üzere ekonomik krizin derinleştiğini aktardı. Trump, hafta sonu İran'a yönelik ABD saldırılarını durdurmasının ardından pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın yeni bir anlaşmayı görüşmek üzere toplantı talebinde bulunduğunu öne sürdü. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağai bu iddiayı yalanladı.