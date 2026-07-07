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Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanması, ABD medyasında geniş yankı uyandırdı. Fox News, iki lider arasındaki samimi diyaloğun diğer NATO liderlerinden farklı bir tablo ortaya koyduğunu vurgularken, "Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor" ve "Trump herkese böyle davranmıyor" değerlendirmeleriyle dikkat çekti. CNN International ise karşılama törenini iki lider arasındaki yakın ilişkiyi yansıtan bir görüntü olarak yorumladı.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 17:25