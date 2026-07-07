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Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanması, ABD medyasında geniş yankı uyandırdı. Fox News, iki lider arasındaki samimi diyaloğun diğer NATO liderlerinden farklı bir tablo ortaya koyduğunu vurgularken, "Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor" ve "Trump herkese böyle davranmıyor" değerlendirmeleriyle dikkat çekti. CNN International ise karşılama törenini iki lider arasındaki yakın ilişkiyi yansıtan bir görüntü olarak yorumladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 07.07.2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 17:25
Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Havalimanı'nda karşılanması uluslararası medyada geniş yankı buldu.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

Özellikle iki lider arasındaki samimi görüntüler, yabancı basının öne çıkardığı başlıklardan biri oldu.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

"DİĞER LİDERLERLE KURULAN İLİŞKİLERDEN FARKLI BİR TABLO"

ABD merkezli Fox News, hem canlı yayınında hem de zirve öncesinde yayımladığı analizde Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkiye özel yer verdi. Kanal, iki lider arasındaki diyaloğun NATO'daki diğer liderlerle kurulan ilişkilerden farklı bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

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Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

"TRUMP HERKESE BÖYLE DAVRANMIYOR"

Canlı yayında yapılan değerlendirmede, Trump'ın kişisel temas konusunda genellikle mesafeli bir profil çizdiği belirtilirken, Erdoğan ile kurduğu iletişimin bunun istisnalarından biri olduğu ifade edildi. Programda, "Trump'a fiziksel temas kurulması alışılmış bir durum değil. Buna olumlu karşılık vermesi iki lider arasındaki ilişkinin farklılığını gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

Fox News yorumcuları ayrıca Başkan Erdoğan'ın Trump nezdindeki konumunun diğer NATO liderlerinden ayrıştığını belirterek, Trump'ın Başkan Erdoğan'a ittifaktaki birçok lidere kıyasla daha yakın bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

"TEMEL ÖNCELİĞİ TÜRKİYE'NİN ULUSAL ÇIKARLARINI KORUMAK"

Kanalın zirve öncesi hazırladığı kapsamlı analizde ise Başkan Erdoğan, "NATO'nun en öngörülemez liderlerinden biri" olarak tanımlandı.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

Analizde, Başkan Erdoğan'ın uluslararası gelişmelere göre zaman zaman farklı stratejiler izlediği ancak temel önceliğinin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

"TÜRKİYE'NİN NATO İÇİNDEKİ ROLÜ ARTIYOR"

Haberde, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Karadeniz'in güvenliği ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik öneminin son yıllarda daha da arttığına dikkat çekildi.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

"ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ ANKARA'NIN İTTİFAK İÇİNDEKİ AĞIRLIĞINI ARTIRDI"

Analizde ayrıca Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu, Boğazlar üzerindeki kontrolü sayesinde Karadeniz güvenliğinde kilit bir rol üstlendiği ve Rusya-Ukrayna savaşı boyunca yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin Ankara'nın ittifak içindeki ağırlığını artırdığı belirtildi.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

Öte yandan CNN International da Ankara'daki karşılama törenine ilişkin değerlendirmesinde, iki lider arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekti.

Ankara’daki karşılama töreni dünya basınını hareketlendirdi: Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor!

Haber kuruluşu, Trump'ın geleneksel turkuaz halı ve Türk tören kıtasıyla karşılandığını aktarırken, düzenlenen törenin Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki yakın bağları yansıttığını ifade etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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