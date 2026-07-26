Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! "Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor"

"ÇİNLİLERİN YAPTIĞINI TÜRKLER ŞİMDİ DAHA İYİ YAPIYOR"

Habere göre, Baltzoi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini Çin'in geçmişte izlediği teknoloji geliştirme modeliyle kıyasladı. Baltzoi, "Onlar da Çinlilerin yıllar önce yaptıklarını yapmak istiyorlar. O zamanlar Çinliler hiçbir şey yapmamıştı. Şimdi her şeyi yapıyorlar ve çok daha iyi yapıyorlar. Türkler de bu yolu izliyor." değerlendirmesinde bulundu.