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Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! "Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor"

Yunanistan merkezli Militaire, Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi'nin, Türkiye'nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel amaçlarla değil, KAAN başta olmak üzere yerli savunma sanayi projelerinde teknoloji kazanımı ve mühendislik için değerlendirebileceğini öne sürdüğünü yazdı. Baltzoi, Türkiye'nin Çin'in teknoloji geliştirme modelini izlediğini savunurken, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının F-35 ve F-110 motoru tedarikinin önünü açabileceğini belirterek, Ankara'nın Katar ve Pakistan ile oluşturduğu ittifakın da bölgesel dengeleri etkilediğini ifade etti.

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Giriş Tarihi: 26.07.2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 13:30
Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor

Militaire'ye göre, Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi, Türkiye'nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel amaçlarla değil, KAAN başta olmak üzere yerli savunma projelerine teknoloji kazandırmak için değerlendireceğini öne sürdü. Baltzoi, Türkiye'nin Çin'in izlediği teknoloji geliştirme yolunu takip ettiğini savundu.

Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması, Yunanistan'da gündemdeki yerini koruyor.

Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor

CAATSA'NIN KALDIRILMASI YUNANİSTAN'DA ENDİŞE YARATTI

Militaire'ye göre, yaptırımların kaldırılmasıyla Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları tedarik etmesinin ve yerli üretim KAAN 5. nesil savaş uçağının seri üretiminde kritik öneme sahip 80 adet F-110 motorunu satın almasının önünün açılabileceği değerlendiriliyor. Haberde, bu gelişmenin Yunan medyasında endişeyle karşılandığı belirtildi.

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Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor

Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Ioannis (Yiannis) Baltzoi de katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri ve olası F-35 alımını değerlendirdi.

Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor

"F-35'LER KAAN PROGRAMINA HİZMET EDECEK"

Yunanistan merkezli Militaire'ye göre, Baltzoi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını yalnızca operasyonel kullanım amacıyla satın almayacağını öne sürdü. Baltzoi, "F-35'leri veya başka herhangi bir uçağı satın alırlarsa, sadece uçmak için satın almayacaklar. Desteklemek istedikleri programlar KAAN ve benzeri projelerle ilgili." ifadelerini kullandı.

Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor

Emekli Yunan general, Türkler için en azından parasını ödedikleri altı F-35 uçağının, kendi savaş uçaklarının geliştirilmesinde "pusula" görevi göreceğini ve tersine mühendislik yoluyla milli projelere katkı sağlayacağını ifade etti.

Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor

"ÇİNLİLERİN YAPTIĞINI TÜRKLER ŞİMDİ DAHA İYİ YAPIYOR"

Habere göre, Baltzoi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini Çin'in geçmişte izlediği teknoloji geliştirme modeliyle kıyasladı. Baltzoi, "Onlar da Çinlilerin yıllar önce yaptıklarını yapmak istiyorlar. O zamanlar Çinliler hiçbir şey yapmamıştı. Şimdi her şeyi yapıyorlar ve çok daha iyi yapıyorlar. Türkler de bu yolu izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor

"TÜRKİYE, KATAR VE PAKİSTAN İLE EKSEN OLUŞTURDU"

Programda Türkiye'nin, Yunanistan-İsrail iş birliğine ABD ile ilişkilerini geliştirerek karşılık verip vermediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Baltzoi, Ankara'nın bölgesel ittifaklarına dikkat çekti. Yunanistan merkezli Militaire'ye göre, Baltzoi, Türkiye'nin zaten güçlü ortaklıklara sahip olduğunu savunarak, "Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturdular." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN #YUNANİSTAN #KATAR #KAAN #ÇİN #TÜRKİYE