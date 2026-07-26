Ankara’nın teknolojik gücünü itiraf ettiler! "Türkler, Çinlilerden daha iyi yapıyor"

Yunanistan merkezli Militaire, Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi'nin, Türkiye'nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel amaçlarla değil, KAAN başta olmak üzere yerli savunma sanayi projelerinde teknoloji kazanımı ve mühendislik için değerlendirebileceğini öne sürdüğünü yazdı. Baltzoi, Türkiye'nin Çin'in teknoloji geliştirme modelini izlediğini savunurken, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının F-35 ve F-110 motoru tedarikinin önünü açabileceğini belirterek, Ankara'nın Katar ve Pakistan ile oluşturduğu ittifakın da bölgesel dengeleri etkilediğini ifade etti.