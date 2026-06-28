Arnavutlar siyonizm bağlantılı projeye savaş açtı: İsrail’in kirli elini ülkemizden çekin! Yahudi asıllı Kushner’e balkan tokadı

Karaya 15 kilometre uzaklıkta, 5 kilometre karelik bir yüzölçümü var; kabaca 700 futbol sahası yani. Güneydoğu Avrupa'da tam da Adriyatik Denizi'ne açılan bir noktada yer alıyor. Dolayısıyla aslında stratejik bir nokta. Tarih boyunca da büyük imparatorlukların hep önem verdiği bir adaydı. Osmanlı döneminde askeri bir üs idi mesela... Uzun yıllar korsanların gizli bahçesi olmuştu.