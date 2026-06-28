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Arnavutlar siyonizm bağlantılı projeye savaş açtı: İsrail’in kirli elini ülkemizden çekin! Yahudi asıllı Kushner’e balkan tokadı
Arnavutlar siyonizm bağlantılı projeye savaş açtı: İsrail’in kirli elini ülkemizden çekin! Yahudi asıllı Kushner’e balkan tokadı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi asıllı milyarder damadı Jared Kushner'in Adriyatik'in ortasındaki Sazan Adası'nı lüks turizm merkezine dönüştürme planı, Arnavutluk'u ayağa kaldırdı. Göstericiler, "İsrail'in kirli elini ülkemizden çekin" diyerek hükümete ve projeye meydan okuyor.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 11:13