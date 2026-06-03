Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! “Türkiye'ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak”

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! “Türkiye'ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak”

Son Dakika: Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin yerli elektronik harp uçağı Hava SOJ programını manşetine taşıdı. Programın olgunlaşma aşamasına girdiğini ve platformun ilk kez Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoda görüntülendiğini yazdı. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemin, düşman radarlarını ve haberleşme ağlarını etkisiz hale getirerek Türk hava unsurlarına koruma sağlayacağı belirtilirken, Hava SOJ'un Türkiye'nin erken ihbar, istihbarat ve karmaşık hava operasyonları kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı, bu nedenle Atina ve Tel Aviv'de yakından takip edildiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 16:49