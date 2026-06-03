Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! “Türkiye'ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak”

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! “Türkiye'ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak”

Son Dakika: Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin yerli elektronik harp uçağı Hava SOJ programını manşetine taşıdı. Programın olgunlaşma aşamasına girdiğini ve platformun ilk kez Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoda görüntülendiğini yazdı. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemin, düşman radarlarını ve haberleşme ağlarını etkisiz hale getirerek Türk hava unsurlarına koruma sağlayacağı belirtilirken, Hava SOJ'un Türkiye'nin erken ihbar, istihbarat ve karmaşık hava operasyonları kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı, bu nedenle Atina ve Tel Aviv'de yakından takip edildiği ifade edildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 03.06.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 16:49
SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

Kathimerini'ye göre Türkiye'nin yerli elektronik harp uçağı geliştirme programı olan Hava SOJ (Uzaktan Elektronik Karıştırma Sistemi), kritik bir eşiği geride bırakarak olgunlaşma aşamasına girdi. Çift motorlu Bombardier Global 6000 jeti temel alınarak geliştirilen platform, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından X platformunda yayımlanan bir videoda ilk kez kamuoyuna gösterildi.

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

Haberde, Hava SOJ'un uçuş testlerine 2026 yılının başlarında başladığı belirtilirken, Türk yetkililerin sistemin 2027 yılı içerisinde envantere girmesini beklediği aktarıldı. ASELSAN ile imzalanan sözleşme kapsamında dört adet Hava SOJ uçağının tedarik edilmesinin planlandığı ifade edildi.

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ

Pakistan ve Suudi Arabistan da Türk yapımı havadan elektronik harp sistemine ilgi gösteren ülkeler arasında bulunuyor. Haberde, Türkiye'nin geliştirdiği sistemin yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, gelecekteki ihracat potansiyeline de sahip olduğuna dikkat çekildi.

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SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

DÜŞMAN RADARLARINI KÖR ETMEYİ HEDEFLİYOR

ASELSAN'ın açıklamalarına yer verilen haberde, Hava SOJ'un yüksek stratejik değere sahip kapsamlı bir elektronik harp platformu olduğu belirtildi. Benzer kabiliyetlere sahip sistemlerin ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Rusya ve Çin tarafından da kullanıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

Habere göre Hava SOJ'un temel görevleri arasında elektronik karıştırma sinyalleri yayarak düşman hava savunma radarlarını etkisiz hale getirmek ve dost hava unsurlarının yoğun şekilde korunan hava sahalarına güvenli şekilde nüfuz etmesine imkan sağlayacak koridorlar oluşturmak yer alıyor. Sistem ayrıca gürültü ve aldatıcı elektronik karıştırma teknikleri kullanarak düşman haberleşmesini sekteye uğratabilecek ve komuta-kontrol zincirini bozabilecek.

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

GÜVENLİ MESAFEDEN GÖREV YAPACAK

Haberde yer alan teknik bilgilere göre Hava SOJ, düşman hava savunma sistemlerinin menzili dışında kalarak güvenli mesafelerden görev icra edebilecek. Platformun aynı zamanda operasyonel ortamda hayatta kalmasını artıracak öz koruma sistemleriyle donatılacağı ifade edildi.

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

Yunanistan merkezli Kathimerini'ye göre uçak yalnızca elektronik taarruz görevlerinde değil, istihbarat toplama ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılacak. Gövde üzerindeki çeşitli çıkıntı ve muhafazaların, yerdeki radarları tespit etmeye yönelik AESA sensörleri ile elektronik karşı tedbir sistemlerinin varlığına işaret ettiği belirtildi.

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

KORAL VE KARA SOJ ALTYAPISI ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Haberde, Hava SOJ'un mimarisinin ASELSAN tarafından geliştirilen KORAL ve Kara SOJ gibi kara konuşlu elektronik harp sistemlerinden elde edilen tecrübe üzerine kurulduğu aktarıldı. Sistemin düşman radarlarını tespit etme, takip etme, karıştırma ve yanıltma görevlerini yerine getirecek gelişmiş elektronik harp yeteneklerine sahip olacağı vurgulandı.

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

ATİNA VE TEL AVİV İÇİN YENİ GÜVENLİK HESABI

Kathimerini'ye göre Hava SOJ'un hizmete girmesi, Türkiye'ye erken ihbar, istihbarat toplama ve karmaşık hava operasyonları yürütme alanlarında önemli avantajlar sağlayacak. Haberde, bu kabiliyetlerin Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği dolaşan mühimmatlar ve balistik füze sistemleriyle birlikte değerlendirildiğinde bölgesel güç dengelerini etkileyebileceği ifade edildi.

SON DAKİKA|Atina ve Tel Aviv Türk uçağını mercek altına aldı: Düşman radarlarını kör edecek! Türkiye’ye erken ihbar ve istihbaratta önemli avantajlar sağlayacak

Gazete, söz konusu gelişmelerin yalnızca Atina'da değil, Tel Aviv'de de dikkatle takip edildiğini ve Türkiye'nin elektronik harp kapasitesindeki ilerlemenin bölgedeki güvenlik hesaplarını yeniden şekillendirebileceğini öne sürdü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#TEL AVİV #ATİNA #TÜRKİYE #YUNANİSTAN