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Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Avrupa semalarında peş peşe yaşanan bomba ihbarları hava trafiğini adeta felç etti. Fransa'dan İtalya'ya, Bulgaristan'dan Çekya'ya en az 10 yolcu uçağı tehdit nedeniyle rotasını değiştirmek veya acil iniş yapmak zorunda kalırken, askeri birlikler de alarma geçirildi.

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Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 15:12
Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Avrupa'da peş peşe yaşanan bomba ihbarları hava trafiğinde paniğe neden oldu.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

İRLANDA-İTALYA UÇAĞI FRANSA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Sky News'in haberine göre, İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek üzere havalanan Aer Lingus'a ait EI402 sefer sayılı yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından rotasını değiştirdi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Uçak, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux askeri hava üssüne güvenli şekilde iniş yaptı.

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Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ofisinden yapılan açıklamada, uçakta bulunan 151 yolcu ve 6 mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Uçakta bomba imha ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Aer Lingus tarafından yapılan açıklamada ise uçağın güvenlik tedbiri kapsamında yönlendirildiği ve yolcuların nihai varış noktalarına ulaştırılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

BULGARİSTAN'DA 3 UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Bomba ihbarlarının bir diğer adresi Bulgaristan oldu. Yerel basının Bulgar yetkililere dayandırdığı haberlere göre, üç ayrı yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Bulgaristan İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre, Danimarka'nın Kopenhag kentinden ve İspanya'nın Madrid kentinden gelen iki uçak başkent Sofya'ya indirildi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen üçüncü uçak ise Filibe kentine (Plovdiv) iniş yaptı.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

HELSİNKİ-ROMA SEFERİNE SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

İtalya'da da Helsinki-Roma seferini gerçekleştiren Finnair'e ait yolcu uçağı bomba ihbarı aldı.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne bağlı birlikler uçağa eşlik ederek güvenli şekilde başkent Roma'ya ulaşmasını sağladı.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Finnair, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den Viyana'ya giden ikinci bir uçağının da bomba ihbarı aldığını açıkladı. Jettime tarafından işletilen uçak, Viyana'ya normal şekilde iniş yaptı.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

İtalyan medyası ayrıca, Milano kentinden Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden bir Wizz Air uçağının bomba tehdidi nedeniyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Milano'dan Romanya'nın başkenti Bükreş'e giden Wizz Air uçağı da bomba ihbarından etkilendi. Uçak Henri Coanda Havalimanı'na güvenli şekilde indi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

BİR UÇAK DA BELÇİKA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Belçika basını ise başkent Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan bir başka yolcu uçağının Polonya merkezli LOT Havayolları'na ait olduğunu bildirdi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Ayrıca, Polonya'dan Fransa'nın başkenti Paris'e giden bir uçağın kalkışa hazırlanırken durdurulduğu ve yolcuların tedbir amaçlı başka bir uçağa aktarıldığı belirtildi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

ÇEKYA'YA GİDEN 4 UÇAKTA BOMBA ALARMI

Çekya polisi, Prag'a doğru seyreden dört ayrı uçak için bomba ihbarı yapıldığını duyurdu.

Polis, uçakların iniş sürecinin Prag Havalimanı yetkilileriyle koordineli şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

İlk değerlendirmelerde ihbarların inandırıcılığının düşük olduğu belirtilirken, tehdidin hafife alınmadığı vurgulandı.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Açıklamada, yolcular ve havalimanı operasyonları üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğu bildirildi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Uçakların inişlerinin ardından patlayıcı madde uzmanları tarafından detaylı inceleme yapılacağı kaydedildi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

AVRUPA'DA BOMBA İHBARLARI ARTIYOR

Son olaylar, Avrupa'da yalnızca birkaç gün önce yaşanan benzer tehditleri yeniden gündeme taşıdı. Önceki günlerde aralarında İngiltere'den kalkan iki uçağın da bulunduğu en az yedi yolcu uçağı bomba ihbarlarının hedefi olmuştu.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Söz konusu ihbarlar bazı uçakların planlanmamış inişler yapmasına, havalimanlarında ise geçici kapanmalara neden olmuştu.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

İngiltere hükümetinden bir sözcü, önceki olayların ardından yaptığı açıklamada, bu tür kötü niyetli ve asılsız ihbarlara karşı ülkenin hazırlıklı olduğunu belirtmişti.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

RUSYA VE İRAN ŞÜPHESİ

Peş peşe gelen ihbarların arkasında kimin bulunduğu henüz bilinmiyor. Ancak havacılık güvenliği alanında hava yolu şirketlerine tehdit analizleri sunan Osprey Flight Solutions'tan Matthew Borie, Avrupa'nın hedef alınmasının Rusya bağlantılı bir ihtimali gündeme getirebileceğini söyledi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Borie, bununla birlikte Avrupa'nın bazı bölgelerinde İran kaynaklı hibrit faaliyetlerin de oldukça aktif olduğunu ileri sürerek, tehditlerin arkasında İran bağlantılı bir unsurun bulunabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

SİBER SALDIRILARLA AYNI DÖNEME DENK GELİYOR

Havacılık siber güvenlik firması Cyviation'ın CEO'su Eliran Almog ise, tekrarlanan tehditlerin hem operasyonları aksatmak hem de havayollarının, havaalanlarının ve ulusal yetkililerin nasıl tepki verdiğini gözlemlemek için kullanılabileceğini söyledi.

Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Almog, "Bu havacılık tehditleri, Avrupa genelindeki market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılarla aynı dönemde meydana geliyor" dedi.