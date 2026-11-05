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Avrupa’da birçok ülkede bomba alarmı: En az 10 yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı!

Avrupa semalarında peş peşe yaşanan bomba ihbarları hava trafiğini adeta felç etti. Fransa'dan İtalya'ya, Bulgaristan'dan Çekya'ya en az 10 yolcu uçağı tehdit nedeniyle rotasını değiştirmek veya acil iniş yapmak zorunda kalırken, askeri birlikler de alarma geçirildi.

Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 15:12