Trend
Galeri
Trend Dünya
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa'da peş peşe yaşanan güvenlik olayları endişe verici boyuta ulaştı. İtalya'da 300'den fazla okula bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi, başkent Roma'da eğitim kurumları tahliye edildi. Kuzey İrlanda'dan gelen benzer tehdit haberi de alarmı büyüttü.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 15:37