Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

BOMBA İHBARI OKULLARI TAHLİYE ETTİRDİ

"Mikhail Andropov" imzalı olduğu belirtilen bir e-postada bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, birçok okulun tahliye edilmesine neden oldu.

Bomba tehdidi içeren e-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı.