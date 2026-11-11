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Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

Avrupa'da peş peşe yaşanan güvenlik olayları endişe verici boyuta ulaştı. İtalya'da 300'den fazla okula bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi, başkent Roma'da eğitim kurumları tahliye edildi. Kuzey İrlanda'dan gelen benzer tehdit haberi de alarmı büyüttü.

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AA
Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 15:37
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, ülkede geçen haftalarda süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından bugün de ülke genelinde 300'den fazla okulda bomba alarmı verildi.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

BOMBA İHBARI OKULLARI TAHLİYE ETTİRDİ

"Mikhail Andropov" imzalı olduğu belirtilen bir e-postada bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, birçok okulun tahliye edilmesine neden oldu.

Bomba tehdidi içeren e-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

Bomba alarmı nedeniyle başkent Roma'da da çok sayıda okulun tahliye edildiği belirtildi. Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okulların ve buraya yakın kreşlerin de boşaltıldığı ifade edildi.

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Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

"CİDDİ BİR ALARM"

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, bunun ciddi bir alarm olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

MELONİ'YE DE BOMBALI SALDIRI TEHDİDİ

Gönderilen tehdit mesajlarında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de hedef alındı. İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, ülke genelinde yaklaşık 300 bomba ihbarı kaydedildiğini belirterek, "Ortada açıkça bir strateji olduğu görülüyor" dedi.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

Mesajlarda, "Sizi yok etmeye geldik. İtalyanlara karşı soykırım gerçekleştireceğiz" ifadelerinin kullanıldığı, okul binalarına uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildiğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

E-postalarda ayrıca Başbakan Meloni'nin aracının motoruna bomba yerleştirildiği tehdidinde bulunuldu.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

TEHDİDİN ARKASINDAKİ İMZA DİKKAT ÇEKTİ

Mesajların "Vilayat of Misoginistan" lideri olduğunu iddia eden "Mikhail Andropov" imzasıyla gönderildiği belirtildi.

Aynı isimle İrlanda ve Bulgaristan'daki medya kuruluşlarına da geçen hafta benzer bomba tehditleri gönderildiği kaydedildi.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da olayların bir istikrarsızlaştırma stratejisinin parçası olduğunu belirterek, parlamentoya ülkedeki genel güvenlik durumu hakkında bilgi vereceğini açıkladı.

Yetkililerin tehdit mesajlarının içeriğini henüz doğrulamadığı, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollerin sürdüğü bildirildi.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

KUZEY İRLANDA'DAKİ OKULLARA TEHDİT İÇERİKLİ E-POSTALAR GÖNDERİLDİ

Öte yandan Kuzey İrlanda Eğitim Kurumu bugün yaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda'daki çok sayıda okula tehdit içerikli bir e-posta gönderildiğini belirtti.

Ancak kurum, polisin söz konusu tehdidi ciddi ve inandırıcı bulmaması nedeniyle okullara açık kalmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği

Eğitim Kurumu, "Mesaj, geçen ay gönderilen ve Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI) tarafından asılsız olduğu açıklanan sahte bir tehditle benzerlikler taşıyor" ifadesini kullandı.

Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Avrupa’da güvenlik alarmı büyüyor: Süpermarketler ve uçakların ardından okullar hedefte! 300’den fazla eğitim kurumunda bomba paniği
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#AVRUPA #İTALYA #ROMA