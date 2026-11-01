Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Yükseköğretim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup adlı platformun da 2028'e kadar değiştirileceğini taahhüt eden Geffray, yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk olan okulların klima ve ısıtma sistemleriyle donatılarak iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlayacaklarını kaydetmişti.