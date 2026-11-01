Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Avrupa'da sokaklardaki öfke yeniden büyüyor. Fransa'da hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerini yetersiz bulan öğrenci sendikaları, 3 ve 5 Kasım'da kuşatma eylemlerine dönülmesi çağrısı yaptı. Almanya'da ise protestolar şiddet sarmalına dönüştü; göstericiler silah mağazası dahil çok sayıda iş yerini yağmaladı, polislere taş, şişe ve bisikletlerle saldırdı. Frankfurt'tan Berlin'e, Köln'den Hamburg'a uzanan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken Avrupa'da yeni bir isyan dalgasının büyüyeceğine ilişkin endişeler arttı.