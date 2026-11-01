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Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Avrupa'da sokaklardaki öfke yeniden büyüyor. Fransa'da hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerini yetersiz bulan öğrenci sendikaları, 3 ve 5 Kasım'da kuşatma eylemlerine dönülmesi çağrısı yaptı. Almanya'da ise protestolar şiddet sarmalına dönüştü; göstericiler silah mağazası dahil çok sayıda iş yerini yağmaladı, polislere taş, şişe ve bisikletlerle saldırdı. Frankfurt'tan Berlin'e, Köln'den Hamburg'a uzanan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken Avrupa'da yeni bir isyan dalgasının büyüyeceğine ilişkin endişeler arttı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 15:00
Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Fransa basınında yer alan haberlere göre, öğrenci sendikaları, Fransa Milli Eğitim Bakanlığının liseliler için açıkladığı taahhütleri yetersiz bularak, 3 ve 5 Kasım'da kuşatma eylemlerine dönülmesi çağrısında bulundu.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

"DEVEDE KULAK TAAHHÜTLER"

Eylemlere destek veren muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda, liselilerin talepleri karşısında hükümetin taahhütlerinin "devede kulak" kaldığını söyledi.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Panot, hükümetin, liseler ve yükseköğretim kurumları için talep edilen 10 milyar avroluk ek bütçenin çok gerisinde kaldığını değerlendirdi.

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Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

"TOP ARTIK HÜKÜMETİN SAHASINDA"

Ülkenin önde gelen eğitim sendikalarından SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, eylemlerin seyrini hükümetin atacağı adımların belirleyeceğini belirterek, "Top artık hükümetin sahasında." dedi.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

HÜKÜMETİN TAAHHÜTLERİ NELERDİ?

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının düşürüleceğini vurgulayarak, bu kapsamda 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecinin tamamlanacağını ve 500'den fazla ek kontenjan açılacağını bildirmişti.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Yükseköğretim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup adlı platformun da 2028'e kadar değiştirileceğini taahhüt eden Geffray, yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk olan okulların klima ve ısıtma sistemleriyle donatılarak iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlayacaklarını kaydetmişti.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

FRANSA'DA SOKAK EYLEMLERİ

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

ŞİDDET OLAYLARI ALMANYA'YA DA SIÇRADI

Almanya'da da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki yetersizlikler ve zorunlu askerlik tartışmaları halkı sokağa döktü.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Protestolara binlerce kişi katılırken, gün içinde barışçıl başlayan gösteriler gece saatlerinde birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt başta olmak üzere Berlin, Köln ve Hamburg şehirlerinde polis, acil durum ekiplerini havai fişek, taş ve şişelerle hedef alan göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Hessen eyaletine bağlı Frankfurt'ta ana alışveriş caddesinin büyük bölümü polis tarafından trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

SİLAH MAĞAZASI YAĞMALANDI

Polis sözcüsü, kentte çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Silah mağazası da dahil olmak üzere birçok iş yerinin vitrinlerinin kırıldığını bildiren yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinden iki silah ele geçirildiğini duyurdu.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Yerel medya ise göstericilerin başka mağazalara da girerek spor ayakkabı ve çeşitli ürünleri yağmaladığını aktardı.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

"HEPİMİZİN ZİHNİNDE FRANSA'DAN GÖRÜNTÜLER VAR"

Hessen eyaletinin İçişleri Bakanı Roman Poseck yaptığı açıklamada, "Hepimizin zihninde Fransa'dan görüntüler var; yağmalanan dükkanlar, ateşe verilen evler, yakılan polis araçları ve polis memurlarına yönelik saldırılar... Fransa bu konuda örnek alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Frankfurt polisi, bu sabaha karşı şehirde durumun sakinleştiğini bildirdi.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

POLİSLER SALDIRIYA UĞRADI

Köln'de ise polis, ana tren istasyonu yakınlarında memurlara saldırıldığını, görevlilere şişe atıldığını ve üzerlerine bisiklet fırlatıldığını açıkladı.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Köln Emniyet Müdürü Johannes Hermanns, "Gelecekleri için barışçıl şekilde gösteri yapmak isteyen gençlerin, tek amacı şiddet çıkarmak olan aşırılık yanlıları tarafından eylemlerine sızılması son derece üzücü" dedi.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

100'DEN FAZLA GÖZALTI

Berlin'de ise dün akşam saatlerinde düzenlenen bir eylemde 27 polis memuru yaralandı, 56 kişiye kadar gösterici ise geçici olarak gözaltına alındı.

Avrupa’da yeni isyan dalgası kapıda: Göstericiler kuşatma eylemlerine hazırlanıyor!

Hamburg'da da siyah giyimli göstericiler havai fişekler patlattı ve barikatları ateşe verdi. Kamu yayıncısı NDR, kentte 120 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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