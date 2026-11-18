DÜNYANIN GELECEĞİ ÜÇ LİDERİN MASASINDA ŞEKİLLENEBİLİR

Trump, Putin ve Şi'nin bir araya geleceği zirvenin gündemi henüz kesinleşmiş değil. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve küresel barışın korunması öne çıkan başlıklar arasında yer alırken, Trump'ın İran, Ukrayna, Nvidia ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası bir görüşmeyi de gündeme getirmesi toplantının kapsamını genişletti.