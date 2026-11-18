Küresel siyasetin ağırlık merkezi Avrupa'nın dışına kayarken kıta, tarihinin en büyük güç kayıplarından biriyle karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kapalı kapılar ardında yapacağı görüşmelerin yeni dünya düzenini şekillendirmesi beklenirken Avrupa, kendi geleceğinin belirlenmesinde söz hakkını yitirme tehlikesiyle yüzleşiyor. Öte yandan tarihi zirve için geri sayım sürerken Çin'e ulaşan Trump'ı, Şi Cinping resmi törenle karşıladı.