Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Türkiye, çevresindeki güvenlik sorunlarını çözerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe attığı stratejik adımlar bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendiriyor. Mısır'la askeri iş birliğinden Suriye'de SDG'nin Şam yönetimine entegre olmasıyla, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinden Libya'daki nüfuz artışına kadar uzanan gelişmeler, İsrail'in Doğu Akdeniz hesaplarını altüst ediyor. Tel Aviv, Ankara'nın önündeki engellerin birer birer kalkmasıyla ortaya çıkan yeni tablodan giderek daha fazla endişe duyuyor.