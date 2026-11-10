Trend Galeri Trend Dünya Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Türkiye, çevresindeki güvenlik sorunlarını çözerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe attığı stratejik adımlar bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendiriyor. Mısır'la askeri iş birliğinden Suriye'de SDG'nin Şam yönetimine entegre olmasıyla, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinden Libya'daki nüfuz artışına kadar uzanan gelişmeler, İsrail'in Doğu Akdeniz hesaplarını altüst ediyor. Tel Aviv, Ankara'nın önündeki engellerin birer birer kalkmasıyla ortaya çıkan yeni tablodan giderek daha fazla endişe duyuyor.

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Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 11:00
Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

İsrail basını, Türkiye'nin son dönemde Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de art arda attığı stratejik adımları mercek altına aldı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLELERİ İSRAİL'İ ENDİŞELENDİRİYOR

Ynet'te yayımlanan analiz haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki diplomatik ve askeri hamlelerinin Ankara'nın hareket alanını genişlettiği, Türkiye'nin artan nüfuzunun ise İsrail açısından yeni bir jeopolitik tablo ortaya çıkardığı vurgulandı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin birbirini tamamlayan bir sürecin parçaları olduğuna işaret edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

TÜRKİYE-MISIR İŞ BİRLİĞİ ANKARA'NIN BÖLGESEL ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Türkiye'nin bölgesel etkinliğini artıran gelişmelerin başında Mısır ile kurulan askeri iş birliği geliyor. İskenderiye açıklarında gerçekleştirilen Deniz Dostluğu 2026 (Sea of Friendship 2026) tatbikatında Türk ve Mısır savaş gemileri birlikte görev aldı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

9 Kasım'da sona ermesi planlanan tatbikatta su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunması ve su altı özel kuvvet eğitimleri gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

İki ülke, Eylül 2025'te başlattıkları ortak deniz tatbikatlarıyla askeri iş birliğini daha ileri bir noktaya taşıdı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Savunma sanayisinde de dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin savunma sanayisi kuruluşlarından MKE'nin Mısır ordusuyla 350 milyon dolarlık ihracat ve sanayi iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Türk ve Mısırlı pilotlar da bu yıl Türkiye'de düzenlenen ayrı bir hava tatbikatında birlikte uçtu.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

SDG'NİN FESHİ ANKARA'NIN TERÖRLE MÜCADELESİNDE KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI

Ankara'nın Suriye politikasında elde ettiği önemli kazanımlar da İsrail basınının dikkat çektiği başlıklar arasında yer aldı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye hükümetinin başlattığı operasyonların ardından terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki geniş alanlar Şam yönetiminin kontrolüne geçerken, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu yönünde adımlar atıldı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi, ağustos ayında yaptığı açıklamada, örgütün feshedildiğini ve mensuplarının Suriye ordusunun tugaylarına entegre edildiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Böylece Türkiye'nin sınır güvenliği açısından uzun süredir önem taşıyan bölgede, terör örgütü yapılanmasının sona ermesi yönünde kritik bir gelişme yaşandı. Ankara'nın yıllardır dile getirdiği terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçte önemli bir aşamaya geçildi.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI TÜRKİYE'NİN HAREKET ALANINI GENİŞLETEN STRATEJİK BİR GELİŞME"

Türkiye'nin güvenlik alanını ilgilendiren bir diğer önemli gelişme ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetme süreci oldu.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz yıl fesih ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Sürecin sahaya yansıyan adımlarından biri de 8 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre PKK, bölgedeki dört barınma alanını boşalttı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Böylece Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiği terör sorununda yeni bir dönemin kapısı aralandı. Sürecin ilerlemesi, Ankara'nın güvenlik ve dış politika alanındaki önceliklerine daha fazla yoğunlaşabilmesinin ve sınırlarının ötesinde hareket etmek için daha fazla alana sahip olmasının önünü açabilecek stratejik bir gelişme olarak öne çıktı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

"ANKARA-BAĞDAT YAKINLAŞMASI YENİ BİR DÖNEMİN İŞARETİ"

Türkiye'nin Irak ile güvenlik alanındaki ilişkilerinde de önemli bir gelişme yaşandı. Ankara ve Bağdat, Musul yakınlarındaki Başika-Zilkan üssünün aşamalı olarak Irak federal hükümetine devredilmesi konusunda mutabakat sağladı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

8 Kasım'da yayımlanan ortak açıklamada iki ülke, üssün devrine yönelik gerekli adımların başlatılacağını ve ortak güvenlik koordinasyon mekanizmasının etkinleştirileceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Ankara ile Bağdat arasındaki bu yakınlaşma, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik sorunlarının koordinasyon içerisinde ele alınması bakımından yeni bir dönemin işareti oldu.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

LİBYA'DA TÜRKİYE'NİN NÜFUZU GÜÇLENİYOR

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunu etkileyen en önemli gelişmelerden biri de Libya'da yaşandı.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının onaylanmasına yönelik adım attı. Böylece Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarları açısından kritik öneme sahip anlaşma yeniden gündeme geldi.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Söz konusu gelişme, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik ve jeopolitik etkinliğini artıran önemli bir adım olarak öne çıktı. Ankara'nın bölgedeki varlığı ve deniz yetki alanları konusundaki kararlı tutumu, Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini de yakından ilgilendiriyor.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

TEL AVİV'İN KORKTUĞU TABLO: TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ARTAN GÜCÜ

Ynet'in analizinde bütün bu gelişmelerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Mısır ile askeri iş birliğinin canlanması, Suriye'de SDG'nin varlığının sona ermesi, PKK'nın silah bırakma süreci, Irak ile güvenlik koordinasyonunun güçlenmesi ve Libya'daki yeni gelişmelerin Türkiye'nin bölgesel hareket alanını genişlettiği belirtildi.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Analizin dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri ise Doğu Akdeniz oldu. Türkiye'nin çevresindeki güvenlik sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atması ve Libya'daki nüfuzunu güçlendirmesi, Ankara'nın denizlerdeki stratejik hedefleri bakımından yeni imkanlar oluşturuyor.

Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye-Libya mutabakatına karşı ortak açıklamalar yapması ve savunma sanayisi alanında iş birliğini geliştirme kararı alması da bu gelişmelerin bölgesel dengelerde yarattığı etkinin göstergesi oldu.