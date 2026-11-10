Başkan Erdoğan’ın hamleleri güç dengelerini değiştiriyor: Ankara çevresindeki engelleri aşıyor! İşte İsrail’i korkutan Türkiye merkezli gelişmeler

Böylece Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiği terör sorununda yeni bir dönemin kapısı aralandı. Sürecin ilerlemesi, Ankara'nın güvenlik ve dış politika alanındaki önceliklerine daha fazla yoğunlaşabilmesinin ve sınırlarının ötesinde hareket etmek için daha fazla alana sahip olmasının önünü açabilecek stratejik bir gelişme olarak öne çıktı.