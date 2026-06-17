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Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

ABD'de TikTok üzerinden bir araya gelen grubun, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğini hedef alma planı gündeme bomba gibi düştü. Mahkeme belgelerine göre keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü İHA'ların kullanılmasının planlandığı saldırı FBI operasyonuyla engellendi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:20
Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğini hedef alan geniş çaplı bir saldırı planını son anda engelledi.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

BBC'nin aktardığına göre, dört farklı eyalette düzenlenen operasyonlarda beş kişi gözaltına alındı.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

ABD Adalet Bakanlığı, şüphelilerin patlayıcı yüklü insansız hava araçları (İHA) ve keskin nişancılar kullanarak etkinlikte kaos yaratmayı planladığını açıkladı.

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Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

PLANIN HEDEFİNDE TRUMP, VANCE VE MUSK VARDI

Mahkeme belgelerine göre saldırganların potansiyel hedef listesinde ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, milyarder iş insanı Elon Musk ve bazı siyasetçiler bulunuyordu.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Savcılık, grubun etkinlik sırasında yüksek profilli isimleri hedef almayı ve ardından ülkede bir isyan başlatmayı amaçladığını öne sürdü.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

İHA'LARLA PANİK YARATIP KESKİN NİŞANCILARI DEVREYE SOKACAKLARDI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre saldırının ilk aşamasında çevredeki binalara patlayıcı yüklü İHA'larla saldırı düzenlenmesi planlandı.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Amaç, etkinlik alanında paniğe yol açmak ve kaçan kalabalığı önceden belirlenen noktalardaki keskin nişancıların önüne yönlendirmekti.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Belgelerde ayrıca ikinci bir saldırı dalgasının Beyaz Saray kapılarına yönelmesinin planlandığı ifade edildi.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

ANNENİN İHBARI SORUŞTURMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Saldırı planı, grubun en genç üyesi olduğu belirtilen 19 yaşındaki Tycen C. Proper'ın annesinin yaptığı ihbar sayesinde ortaya çıkarıldı.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Anne, oğlunun yaptığı yoğun silah alımları ve internetteki yazışmalarından endişe duyarak 10 Haziran'da polise başvurdu.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

FBI'ın 11 Haziran'da sorguladığı Proper, saldırı planlamalarına katıldığını kabul etti ve grubun mart ayında TikTok'ta kurulan "Vanguard of the Old Republic" adlı bir topluluk üzerinden örgütlenmeye başladığını anlattı.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

TİKTOK'TAN SİGNAL'E UZANAN GİZLİ AĞ

Yetkililere göre üyeler önce TikTok üzerinden iletişim kurdu, daha sonra güvenilir bulunan kişiler Signal uygulamasındaki şifreli sohbet gruplarına taşındı.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Savcılık belgelerinde ana grubun yaklaşık 19 kişiden oluştuğu, ayrıca görev ve bölgelere göre daha küçük hücreler kurulduğu belirtildi.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

"ÜLKEYİ YENİDEN KURMAK İÇİN YIKMAK GEREKİYOR"

FBI belgelerine göre grup üyeleri ABD'nin yanlış bir yöne sürüklendiğine inanıyordu.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Şüphelilerin hükümet yolsuzlukları, Jeffrey Epstein dosyaları, veri merkezlerinin su kaynaklarını tükettiği iddiaları ve çeşitli devlet politikalarına ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdikleri kaydedildi.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Belgelerde, bazı üyelerin "ABD'nin yeniden inşa edilebilmesi için önce yıkılması gerektiğine inandığı" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

HARİTALAR KESKİN NİŞANCI NOKTALARI VE ENERJİ HATLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ele geçirilen materyaller arasında Washington haritaları, keskin nişancı mevzileri, İHA kalkış noktaları ve olası hedef olarak belirlenen enerji altyapılarına ilişkin işaretlemeler bulundu.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Savcılık, grubun liderliğini Nebraska'dan Abraham Hermosillo Alvarez'in yürüttüğünü ve İHA operasyonlarından sorumlu olduğunu belirtti.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

BEŞ ŞÜPHELİ ÖMÜR BOYU HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Operasyon kapsamında Ohio, California, Missouri ve Nebraska eyaletlerinde yakalanan beş şüpheli hakkında "cinayet işlemek amacıyla komplo kurmak" suçlaması yöneltildi.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

ABD Adalet Bakanlığı, suçlu bulunmaları halinde zanlıların ömür boyu hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

İlk duruşmanın 29 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

ABD'DE SİYASİ ŞİDDET ENDİŞESİ BÜYÜYOR

BBC'ye konuşan siyaset bilimci Erica Frantz, ABD'de siyasi şiddetin son yıllarda belirgin şekilde arttığını söyledi.

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Araştırmalara göre ülkede hedef odaklı siyasi şiddet olayları 2024 ile 2025 yılları arasında yüzde 30'dan fazla yükseldi. Uzmanlar, komplo teorileri ve aşırı uç görüşlerin daha fazla kişiyi radikalleştirdiği uyarısında bulunuyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #FBI #DONALD TRUMP #JD VANCE #ELON MUSK #BEYAZ SARAY