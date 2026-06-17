Trend Galeri Trend Dünya Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

Beyaz Saray’daki UFC etkinliğine kanlı saldırı planı: Keskin nişancı ve İHA detayları dehşete düşürdü! Hedeflerinde Trump, Musk…

ABD'de TikTok üzerinden bir araya gelen grubun, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğini hedef alma planı gündeme bomba gibi düştü. Mahkeme belgelerine göre keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü İHA'ların kullanılmasının planlandığı saldırı FBI operasyonuyla engellendi.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:20