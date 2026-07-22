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Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı
Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı
Yıllardır tartışılan Bill Gates-Jeffrey Epstein ilişkisine ilişkin en kapsamlı incelemelerden biri tamamlandı. Beş ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan kritik rapor, kamuoyunda uzun süredir merak edilen temasları ve Bill Gates Vakfı içinde yapılan uyarıları gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:52