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Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

Yıllardır tartışılan Bill Gates-Jeffrey Epstein ilişkisine ilişkin en kapsamlı incelemelerden biri tamamlandı. Beş ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan kritik rapor, kamuoyunda uzun süredir merak edilen temasları ve Bill Gates Vakfı içinde yapılan uyarıları gözler önüne serdi.

AA
Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:52
Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

ABD merkezli WilmerHale hukuk firmasının yürüttüğü araştırmada, Bill Gates'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Bill Gates Vakfı yetkilisinin, 2011-2014 yıllarında ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, daha sonra ise cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yaklaşık 30 kez görüştüğü ortaya konuldu.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

5 AYLIK İNCELEMENİN PERDE ARKASI

Bill Gates Vakfının talebi WilmerHale tarafından hazırlanan ve yaklaşık beş ay süren inceleme raporunda, 50'den fazla mevcut ve eski vakıf çalışanıyla görüşüldüğü, Bill Gates'in de mülakata katıldığı ve kapsamlı belge incelemesi yapıldığı belirtildi.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

EPSTEİN İLE İLK TEMAS

Raporda, Epstein'ın 2011 yılında Bill Gates ve vakıf yetkilileriyle tanıştırıldığı, taraflar arasındaki temasların temelinde ise yüksek gelir grubundaki bağışçıların katkılarını küresel sağlık projelerine yönlendirmeyi amaçlayan bir "bağışçı fonu" kurulması fikri ile daha sonra vakıftan hibe alan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin görüşmelerin yer aldığı vurgulandı.

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Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

EPSTEİN'IN EVİNDE ÇOK SAYIDA TOPLANTI

Bu kapsamda 2011-2014 yıllarında çok sayıda toplantı düzenlendiği aktarılan raporda, Aralık 2014'te ise Epstein'ın Manhattan'daki evinde Bill Gates, vakıf çalışanları ve potansiyel bağışçıların katıldığı bir kahvaltı toplantısının yapıldığı kaydedildi.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

Raporda, 2011-2014 yıllarında Bill Gates'in de aralarında bulunduğu 10 vakıf yöneticisi ve çalışanının Epstein ile yaklaşık 30 toplantı yaptığı ortaya konuldu.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Toplantılardan birinin vakfın kampüsünde, bazılarının ise Epstein'ın Manhattan'daki konutunda gerçekleştirildiği bildirilen raporda, görüşmelerin bağışçı fonu girişimi, çocuk felciyle mücadele stratejisi, bağışçı ilişkileri ve International Peace Institute (IPI) ile tanıştırılma süreci etrafında şekillendiği, yasa dışı faaliyetlere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

RİSK UYARILARI RAPORA YANSIDI

Raporda, Bill Gates'in Epstein ile görüşmelere başladığı 2011 yılında milyarderin daha önce cinsel suçtan hüküm giymiş olmasının doğurabileceği itibar riskinin farkında olduğu ve vakıf çalışanlarının da Epstein ile ilişki kurulmasının yol açabileceği riskleri çeşitli defalar üst yönetime ve Gates'e ilettiği ifade edildi.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

İki vakıf çalışanının Bill Gates veya vakıf yönetimine bilgi vermeden Epstein'a hassas bilgiler ile elektronik posta yazışmalarını ilettiğinin tespit edildiği aktarılan raporda, bunun vakıf politikalarının ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

EPSTEİN DOSYASININ KARANLIK GEÇMİŞİ

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Bill Gates’in Epstein dosyası açıldı: 30 gizli temas gün yüzüne çıktı! Kritik rapor sır perdesini araladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#JEFFREY EPSTEİN #BİLL GATES