California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

BAZI KİŞİLER KAÇMAYI BAŞARDI

Yetkililer, içeride bulunan kişilerden bazılarının bankadan kaçmayı başardığını açıkladı. Olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Güvenlik gerekçesiyle belediye binası ve polis karargahı da dahil olmak üzere çevredeki bazı kamu binaları geçici olarak kapatıldı.