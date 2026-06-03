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California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti
California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti
ABD'nin California eyaletindeki bir banka şubesine giren şüpheli, bomba tehdidinde bulunarak içeridekileri rehin aldı. Şehir merkezi abluka altına alınırken, FBI ve özel timlerin katıldığı operasyon bölgede saatler süren gerilime sahne oldu.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 11:50