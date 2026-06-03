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California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

ABD'nin California eyaletindeki bir banka şubesine giren şüpheli, bomba tehdidinde bulunarak içeridekileri rehin aldı. Şehir merkezi abluka altına alınırken, FBI ve özel timlerin katıldığı operasyon bölgede saatler süren gerilime sahne oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 03.06.2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 11:50
California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

ABD'nin California eyaletindeki Bakersfield kentinde banka soygunu girişiminde bulunan bir şüpheli, bomba tehdidinde bulunarak bir banka binasına barikat kurdu ve içeride bulunan çok sayıda kişiyi rehin aldı.

California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

BANKAYA BOMBA TEHDİDİYLE GİRDİ İÇERİDEKİLERİ REHİN ALDI

Bakersfield Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre ekipler, yerel saatle 13.00 sıralarında şehir merkezindeki bir Chase Bank şubesine yönelik bomba tehdidi ihbarı aldı.

California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, bir kişinin banka binasının içinde kendisini barikatladığını ve içeride bulunan "çok sayıda toplum üyesini" rehin tuttuğunu tespit etti.

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California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

BAZI KİŞİLER KAÇMAYI BAŞARDI

Yetkililer, içeride bulunan kişilerden bazılarının bankadan kaçmayı başardığını açıkladı. Olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Güvenlik gerekçesiyle belediye binası ve polis karargahı da dahil olmak üzere çevredeki bazı kamu binaları geçici olarak kapatıldı.

California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

MÜZAKERE EKİBİ ŞÜPHELİYLE GÖRÜŞÜYOR

Polis, kriz müzakere ekibinin şüpheliyle telefon üzerinden temas kurduğunu duyurdu.

Ekipler banka çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluştururken, bölgedeki işletmeler ve yollar da tedbir amacıyla kapatıldı.

California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

Bakersfield Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Chester Avenue ve 17. Cadde'deki Chase Bank binasında doğrulanmış bir bomba tehdidi nedeniyle olay yerindeyiz. Lütfen şehir merkezinden uzak durun. Yol kapatmaları ikinci bir duyuruya kadar devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

FBI VE ÖZEL EKİPLER ALARMDA

Olay yerine yaklaşık bir düzine polis aracı, bir taktik müdahale aracı ve çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. FBI ajanlarının da operasyon bölgesinde bulunduğu belirtildi.

California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

"BU ŞEHİRDE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK POLİS OPERASYONU"

Olayı yakından takip eden yayıncı Jacob Davidson, ailesine ait dövme stüdyosunda bulunduğu sırada takipçilerinden gelen telefonlarla bomba tehdidinden haberdar olduğunu söyledi.

Bankaya yaklaşık bir blok mesafede bulunan Davidson, "Bankanın otoparkına girdim ve polislerin bankanın arka kısmından içeri girdiğini gördüm. Bu şehirde şimdiye kadar gördüğüm en büyük polis varlığı" dedi.

California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

Davidson ayrıca ekiplerin olay yerinde yeşil, sarı, kırmızı ve siyah etiketli travma çadırları kurduğunu ve yaklaşık bir blok ötede bir komuta merkezi oluşturduğunu aktardı.

Yetkililer, bu tür travma çadırlarının olası yaralanmalara karşı önlem amacıyla rutin olarak hazırlandığını belirtti.

California’da rehine ve bomba krizi: Soygun filmi gerçeğe dönüştü! Bankaya barikat kurdu kent merkezini felç etti

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI

Bakersfield Belediye Başkanı Karen Goh da gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Goh, yaptığı açıklamada, "Halkın şu anda yapabileceği en büyük katkı bölgeden uzak durmak ve kolluk kuvvetleri, müzakere ekipleri ile diğer uzman personelin görevlerini güvenli şekilde yerine getirmesine imkân tanımaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #FBI #CALİFORNİA