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Coca-Cola'da büyük skandal: Kutuların üzerindeki etiket başka, içindeki içecek başka çıktı! Şirket hatalı ürünleri raflardan çekiyor
Coca-Cola'da büyük skandal: Kutuların üzerindeki etiket başka, içindeki içecek başka çıktı! Şirket hatalı ürünleri raflardan çekiyor
Dünyanın en büyük içecek markalarından Coca-Cola, Avustralya'da patlak veren etiketleme skandalıyla gündemde. Şekerli Coca-Cola sanılarak satın alınan kutulardan şekersiz içecek çıkarken, şirket bazı tüketiciler için sağlık riski oluşturabilecek hata nedeniyle acil geri çağırma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 12:37