Trend Galeri Trend Dünya Dijital devlere denetim kıskacı: Avustralya Parlamentosu tarihi yasayı onayladı! Sosyal medya şirketlerinin dokunulmazlığı sona eriyor

Dijital devlere denetim kıskacı: Avustralya Parlamentosu tarihi yasayı onayladı! Sosyal medya şirketlerinin dokunulmazlığı sona eriyor

Sosyal medya devlerinin yıllardır sürdürdüğü kontrolsüz içerik düzenine Avustralya müdahale ediyor. Çocukları zararlı paylaşımlardan korumayı hedefleyen yasanın parlamentodan geçmesiyle birlikte teknoloji şirketleri artık içerik denetiminden algoritmalara kadar çok daha sıkı kurallara uymak zorunda kalacak.

Giriş Tarihi: 25.11.2026 16:09