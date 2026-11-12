Dijital platformlarda ‘telif’ paniği: Bir ülke daha harekete geçti! İçeriği kullanan bedelini ödeyecek

ENDONEZYA'DAN YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ DEVLERİNE KARŞI ÖNEMLİ ADIM

Dünya genelinde hükümetler, yapay zeka şirketlerinin insan emeğiyle ortaya çıkarılan eserleri hangi koşullarda kullanabileceğini tartışırken Endonezya'nın girişimi, teknoloji devlerinin sınırsız hareket alanına karşı eser sahiplerinin ve yayıncıların haklarını korumaya yönelik önemli bir sınav niteliği taşıyor.

TÜRKİYE DE BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİ

Endonezya'nın teknoloji devlerine karşı attığı telif adımı, Türkiye'de de uzun süredir gündemde olan Dijital Telif Yasası'nın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yerli medyanın ve özgün haberciliğin dijital platformların algoritmaları karşısında korunabilmesi için Türkiye'nin de vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerekiyor.

Türkiye'de henüz hayata geçirilmeyen Dijital Telif Yasası ile Google ve Meta gibi küresel teknoloji şirketlerinin yayıncıların ürettiği haber içeriklerinden elde ettikleri ticari faydanın karşılığını ödemeleri hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle platformların dijital yayıncılık üzerindeki etkilerinin denetlenmesi ve yayıncıların telif haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor.

Özellikle Google'ın arama motoru algoritmalarındaki değişikliklerin özgün haber içeriklerinin görünürlüğünü olumsuz etkilediği, buna karşılık kopya içeriklerin öne çıkabildiği yönündeki eleştiriler, dijital telif düzenlemesine duyulan ihtiyacı artırıyor.