Dijital platformlarda ‘telif’ paniği: Bir ülke daha harekete geçti! İçeriği kullanan bedelini ödeyecek

İnsan emeğiyle üretilen haberlerden ve eserlerden kazanç sağlayan teknoloji devleri, sıra bu emeğin karşılığını ödemeye gelince itirazlarını yükseltti. Meta, Google ve TikTok, Endonezya'nın yayıncıları korumayı ve yapay zekaya telif kuralları getirmeyi amaçlayan tarihi düzenlemesini engellemek için harekete geçti. Endonezya'nın bu girişimi Türkiye için de örnek teşkil ederken yerli medyanın ve özgün haberciliğin korunması adına Dijital Telif Yasası'nın bir an önce hayata geçirilmesi kritik önem taşıyor.